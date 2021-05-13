На юге Карелии бомж угнал садовую тачку и две канистры дизельного топлива

Трудившийся на ферме в Питкярантском районе мужчина без определенного места жительства украл инструменты и инвентарь с места работы, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Питкярантского района обратилась 42-летняя местная жительница. Она сообщила, что с территории принадлежащей ей животноводческой фермы похищены компрессор, шуруповерт, две канистры с дизельным топливом и садовая тачка. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

Заявительница предположила, что к преступлению причастен один из подсобных рабочих — 47-летний мужчина, не имеющий определённого места жительства. В дальнейшем её предположения подтвердились.

Подозреваемый успел продать похищенное. Вырученные деньги он потратил на личные нужды. В настоящее время мужчина заключён под стражу за ранее совершённые преступления аналогичного характера.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже.