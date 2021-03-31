На юге Карелии этой ночью бушевало пламя (ВИДЕО)

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09:43, 01 Апреля 2021
фото: ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"
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Ночью 31 марта в Олонце пожарные тушили огонь в заброшенных гаражах местного лесничества

В паблике пожарной охраны Олонецкого района появилась информация, что ночью 31 марта в Олонце произошел серьезный пожар. Горели неэксплуатируемые гаражи Олонецкого центрального лесничества на улице Школьная. Возгорание произошло примерно в 23 часа.

 

В борьбе с огненной стихией принимало участие восемь человек личного состава и две единицы техники, руководил тушением начальник Отряда противопожарной службы по Олонецкому району. Информации о пострадавших нет.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-04-01 10:00:12
Концы в воду пожарных?
ромео
2021-04-01 09:50:36
навальнята
наташка
2021-04-01 09:49:37
У самобытных все заброшенное несмотря на дотации из москвы
Гость
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