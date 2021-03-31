На юге Карелии этой ночью бушевало пламя (ВИДЕО)

Ночью 31 марта в Олонце пожарные тушили огонь в заброшенных гаражах местного лесничества

В паблике пожарной охраны Олонецкого района появилась информация, что ночью 31 марта в Олонце произошел серьезный пожар. Горели неэксплуатируемые гаражи Олонецкого центрального лесничества на улице Школьная. Возгорание произошло примерно в 23 часа.

В борьбе с огненной стихией принимало участие восемь человек личного состава и две единицы техники, руководил тушением начальник Отряда противопожарной службы по Олонецкому району. Информации о пострадавших нет.