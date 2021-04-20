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Мужчина в Карелии приставил нож к животу женщины, чтобы прекратить скандалы

Новости. Криминал
12:02, 21 Апреля 2021
фото: © Архив ТАСС/EPA/ALI AL
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В Питкяранте направлено в суд уголовное дело об угрозе убийством, сообщили в МВД Карелии.

В один из январских дней обвиняемый, 58-летний местный житель, распивал спиртное у себя дома. Затем он отправился к знакомой, в гостях у которой находилась подруга.

Между мужчиной и хозяйкой квартиры завязалась ссора. Гость подошел к оппонентке с ножом и, приставив его к животу женщины, пригрозил убить её. Свидетельнице произошедшего удалось сгладить конфликт. Она отвела агрессивного гостя в сторону, выбила нож из его рук и спрятала оружие. Затем позвонила в полицию и сообщила о произошедшем.

По статье «угроза убийством» было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном. Он сообщил, что очень разозлился на приятельницу и решил её припугнуть, чтобы она с ним больше не конфликтовала.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

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Комментарии

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udo
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