Пожарные спасли двух человек из горящего дома на юге Карелии

В Лахденпохье ночью загорелся многоквартирный дом.
В пресс-службе МЧС «Столице на Онего» рассказали о пожаре, произошедшем в Лахденпохье ночью 13 ноября.
В 4.38 ночи поступил сигнал — загорелся двухэтажный многоквартирный дом по адресу: улица Бусалова, 11. Огонь бушевал в квартире на втором этаже. К тушению приступили 8 человек личного состава на 2 автоцистернах.
Пожарные спасли двух человек — их вывели из дома, используя средства индивидуальной защиты органов дыхания.
Огнем оказался поврежден санузел на площади 5 квадратных метров. Предварительно установлено, что причиной пожара стал сбой в работе электрооборудования.
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