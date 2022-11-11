Пожарные спасли двух человек из горящего дома на юге Карелии

В Лахденпохье ночью загорелся многоквартирный дом.

В пресс-службе МЧС «Столице на Онего» рассказали о пожаре, произошедшем в Лахденпохье ночью 13 ноября.

В 4.38 ночи поступил сигнал — загорелся двухэтажный многоквартирный дом по адресу: улица Бусалова, 11. Огонь бушевал в квартире на втором этаже. К тушению приступили 8 человек личного состава на 2 автоцистернах.

Пожарные спасли двух человек — их вывели из дома, используя средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Огнем оказался поврежден санузел на площади 5 квадратных метров. Предварительно установлено, что причиной пожара стал сбой в работе электрооборудования.