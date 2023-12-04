На юге Карелии участились случаи выхода волков

В Пряжинском районе участились случаи выхода волков в поселки.

В последнее время участились случаи выхода волков в поселке Матросы, рассказали в администрации сельского поселения со ссылкой на сообщения местных жителей.

Минприроды Карелии проводит постоянную работу с охотниками с целью отвода диких зверей от населенных пунтов и увеличения добычи особей в рамках выданных разрешений.

В Пряжинском районе выкладывают приманку для того, чтобы отвести хищников от населенных пунктов, где участились случаи выхода зверей. Охота на волков активизируется после установления постоянного снежного покрова, сообщили местные власти.

Миинприроды Карелия напоминает, что для безопасности домашних животных необходимо держать их в вольерах и на огороженной придомовой территории.

Жителей Пряжинского района, которые заметили хищников в населенных пунктах, просят незамедлительно сообщать об этом государственному охотинспектору Пономареву Игорю Викторовичу по номеру телефона: +7 931 702 9427.