На камень скорби в Петрозаводске принесли цветы в память о погибших в Казани (ФОТО)

В одной из школ Казани произошла стрельба, в результате которой погибли 9 человек.

Сегодня в Петрозаводске на набережной к камню скорби неизвестные принесли цветы в память о погибших в Казани.

Ранее сообщалось, что 11 мая в школе №175 в Казани произошла стрельба, погибли 9 человек. 21 человек ранен, 18 из них дети. Согласно последним данным, напавший на школу в Казани - 19-летний молодой человек - действовал в одиночку. Его задержали.

Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил соболезнования родным и близким погибших и всем жителям Татарстана в связи со страшной трагедией, произошедшей в Казани.

А также Артур Парфенчиков предложил петрозаводчанам сегоня, 12 мая, в 18.30 прийти на набережную, зажечь свечи и возложить цветы к большому камню, почтить память погибших и выразить общую поддержку жителям Татарстана.