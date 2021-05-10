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Глава Карелии выразил соболезнования родным погибших в Татарстане и предложил зажечь свечи памяти на набережной

Новости. Происшествия
14:43, 11 Мая 2021
фото: © Сергей Юдин/Столица на Онего
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Артур Парфенчиков принес глубокие соболезнования родным, близким погибших и всем жителям Татарстана в связи со страшной трагедией, которая произошла сегодня в Казани.

"Погибли дети… Мы всем сердцем разделяем эту боль. Карелия скорбит вместе с вами…", - написал глава Карелии на своей странице в соцсети.

Парфенчиков предложил петрозаводчанам в среду, 12 мая, в 18.30 прийти на набережную, зажечь свечи и возложить цветы к большому камню, почтить память погибших и выразить нашу общую поддержку жителям Татарстана.

Напомним, сегодня в одной из школ Казани произошла стрельба, в результате которой погибли 11 человек.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-05-11 15:51:41
Яблочнутые не скорбят. Для них это повод.
zanoza
2021-05-11 15:36:17
бабка валентина, ты его бабушка что ли раз так уверенно об этом говоришь :)
бабка валентина
2021-05-11 15:43:51
zanoza, к сожалению , да , простите люди :)
zanoza
2021-05-11 15:19:28
Почему именно у этого камня нужно зажечь свечи памяти, как этот камень связан с Казанью?
бабка валентина
2021-05-11 15:29:45
zanoza, так надо , деточка . Парфенчиков не может ошибаться :)
елпидифор
2021-05-11 15:18:01
Любой нормальный человек скорбит о детях, убитых в Казани. Но, Артур Олегович, вам, как чиновнику, не стоило бы предлагать способ того, как почтить память погибших. Люди сами разберутся. Так, как это было на набережной, когда они сами выбрали камень скорби и памяти. Как возник Бессмертный полк. А чиновники все это заформализировали, борясь за "массовость" в своих (и для вас тоже) отчетах. Они по другому не могут.
Я не сомневаюсь, что вам дорого каждое слово президента. Так вот. Он, после первого участия в шествии Бессмертного полка, сказал, что оно (это шествие) не должно стать формальным мероприятием. И во что превратили порыв души: куча уже не очень молодых "комсомолистов XXI века" на зарплате уже стоит в первых рядах. Они требуют, умоляют, заклинаю вывесить портрет своего родственника хоть где-то. Им для отчета это нужно.
Но кто сегодня придет на набережную к "большому камню", как обозначил его губернатор? Конечно, неравнодушные люди...
бабка валентина
2021-05-11 15:30:59
елпидифор, не подрывайте авторитет руководителя региона .
елпидифор
2021-05-11 16:20:32
бабка валентина, Упаси меня господь от этого. Я его хочу спасти. А что - молодой мужик, видный, холостой, временами башковитый. Вот только окружение...Ты, бабка Валентина, часом, не из них ли будешь?
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