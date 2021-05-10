Глава Карелии выразил соболезнования родным погибших в Татарстане и предложил зажечь свечи памяти на набережной

Артур Парфенчиков принес глубокие соболезнования родным, близким погибших и всем жителям Татарстана в связи со страшной трагедией, которая произошла сегодня в Казани.

"Погибли дети… Мы всем сердцем разделяем эту боль. Карелия скорбит вместе с вами…", - написал глава Карелии на своей странице в соцсети.

Парфенчиков предложил петрозаводчанам в среду, 12 мая, в 18.30 прийти на набережную, зажечь свечи и возложить цветы к большому камню, почтить память погибших и выразить нашу общую поддержку жителям Татарстана.

Напомним, сегодня в одной из школ Казани произошла стрельба, в результате которой погибли 11 человек.