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На капремонт отделения временного проживания в Летнереченском выделили почти 140 млн рублей

Новости. Общество
08:40, 27 Января 2024
фото: © Официальный интернет-портал Республики Карелия

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В отделении будут созданы современные и комфортные условия для проживания пожилых людей.

Завершается капитальный ремонт здания отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в поселке Летнереченский, сообщили на официальном портале республики Карелия.

Как рассказали в источнике, после окончания капремонта будет расширена мощность отделения с 28 до 50 койко-мест для получателей социальных услуг, где будут созданы современные и комфортные условия для проживания пожилых людей.

В рамках рабочей поездки в Беломорский муниципальный округ первый заместитель министра социальной защиты республики Иван Скрыников проверил ход исполнения поручения главы Карелии Артура Парфенчикова о проведении капитального ремонта здания отделения.

О ходе работ по реконструкции здания проинформировал гендиректор подрядной организации «Строймонтаж»:

«На данный момент ведутся электромонтажные работы, в том числе по монтажу системы АПС (автоматическая система пожарной сигнализации) и отопления, работы по внутренней отделке помещений, заменены все оконные блоки, утеплен фасад и на 50% уложена плитка, ожидается поставка лифтов-подъемников, необходимых стройматериалов и оборудования».

В источнике отметили, что в связи с задержкой поставки оборудования, в том числе санитарного и технологического, ремонтные работы были продлены.

На капремонт отделения временного проживания правительство республики выделило почти 140 млн рублей.

«Задача — в ускорении работ для завершения ремонта в кратчайшие сроки. В первых числах февраля мы планируем очередной выезд в поселок Летнереченский с целью проверки и контроля хода выполнения ремонтных работ в отделении временного проживания», — сообщил Иван Скрыников.

Вопрос остается на контроле.

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