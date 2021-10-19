На Карелию идет новый циклон с мокрым снегом и дождем

Уже в четверг на большей части территории Карелии потеплеет, но будет очень сыро и ветрено, предупредили в Гидрометцентре республики.

Сегодня, 19 октября, Петрозаводск накрыл первый настоящий снегопад. Как нам сообщили в карельском Гидрометцентре, снег закончится уже к 18 часам вечера. Холодно будет и следующей ночью, а затем температура резко пойдет вверх — уже в четверг, 21 октября, ожидается до 11 °С.

Вместе с теплом придет и слякоть — новый циклон принесет в Карелию осадки в виде дождя и местами мокрого снега.

Также, по прогнозам Гидрометцентра республики, в ближайшие дни не стоит ждать устойчивого снежного покрова.

Ранее МЧС предупредило об усилении ветра по всей территории Карелии.