На Карелию идет снегопад

Ведущий специалист карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказал об ухудшении погодных условий в ближайшие часы на территории республики.

Как сообщили "Столице на Онего" в карельском Гидрометцентре, на республику надвигается северо-атлантический циклон, который принесет нам метели, снегопады и сильный ветер с порывами от 15 до 20 м/с.

"Снегопад придет в Карелию уже сегодня вечером, - сказала Елена Ишкина, - усилится юго-западный ветер, ночная температура составит -5…-10, днем 11 января потеплеет до ноля градусов".

По словам синоптика, такая же температура продержится и 12 января.

"12-го Карелия еще продолжит оставаться в зоне циклона, хотя осадков станет меньше, температура сохранится в районе 0…-5 градусов", - сообщила Ишкина.

Потепление, по информации карельского Гидрометцентра, будет недолгим, и уже на Старый Новый год в Карелию вновь вернутся морозу до -13 градусов.