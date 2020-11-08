На Карелию надвигается непогода

О приближении сильного ветра предупреждают в МЧС Карелии.
По информации карельского Гидрометцентра, сегодня, 9 ноября, с 14 - 17 часов местами по республике, преимущественно по центральным и южным районам, ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-17 м/с.
Под действие неблагоприятного явления могут попасть: Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский муниципальные районы.
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