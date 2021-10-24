На Карелию надвигается сильный дождь со снегом

МЧС предупреждает о сильных осадках утром и днем 25 октября.

По информации Карельского ЦГМС утром и днем 25 октября 2021 года, начиная с западных районов, местами по Карелии ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед.

Под действие неблагоприятного явления может попасть вся территория Карелии.

Общие рекомендации:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.