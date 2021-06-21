Во вторник воздух в Карелии накалится до +37°С

О погоде на 21 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер задует юго-западный, южный ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит +18, +20°С, днем дойдет до +31, +33°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +20°С, днем от +28 до +33°С, по южным и центральным районам местами поднимется до +35, +37°С.