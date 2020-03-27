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На Карелию обрушатся сильный ветер и снегопад

Новости. Общество
14:52, 02 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Под действие неблагоприятных явлений попадут все районы, сообщили в МЧС Карелии.

С середины ночи 3 апреля на юго-западе Карелии ожидается усиление юго-западного, южного ветра порывами до 15-18 м/с.

Ночью и утром по северным и западным районам ожидается сильный снег.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

Напомним, синоптики прогнозируют теплый апрель в России.

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