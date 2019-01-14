На Карелию вновь надвигается снегопад

О погоде на ближайшие дни рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

Как объяснила ведущий специалист карельского Гидрометцентра Елена Ишкина, Карелия пребывает в зоне циклонов.

"Очередной северо-восточный циклон придет в Карелию к 17-18 января, - сказал Ишкина, - он принесет к нам метели и снегопады".

Правда, как уточнила синоптик, в основном в зону снегопадов попадут южные районы Карелии – Приладожье: Суоярвский, Олонецкий, Питкярантский, Лахденпохский, а также обильные осадки ожидаются в Кондопожском районе, затронет и Петрозаводск.

"В связи с циклоническим характером погоды, - объяснила Елена Ишкина, - крещенских морозов не ожидается. До 18 января среднесуточная температура на территории Карелии составит от -2 до -7 градусов, на севере возможно похолодание до -13".