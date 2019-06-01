На карьере в Карелии загорелся трактор

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В Костомукше на карьере произошел пожар в тракторе, сообщили в МЧС Карелии.
В минувшую пятницу 31 мая в 14.17 в Костомукше на карьере АО "Карельский окатыш" произошел пожар в тракторе.
Для ликвидации огня привлекались 10 огнеборцев и 3 единицы техники.
В результате в 14.41 пожар был ликвидирован.
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