На карьере в Карелии загорелся трактор

В Костомукше на карьере произошел пожар в тракторе, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую пятницу 31 мая в 14.17 в Костомукше на карьере АО "Карельский окатыш" произошел пожар в тракторе.

Для ликвидации огня привлекались 10 огнеборцев и 3 единицы техники.

В результате в 14.41 пожар был ликвидирован.