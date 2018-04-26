На Ключевой двое злоумышленников разобрали рельсы

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В Петрозаводске на улице Антонова злоумышленники пытались разобрать железнодорожные пути, сообщили в отдел Росгвардии Карелии.
Железнодорожные пути, находящиеся якобы без присмотра, не дают покоя злоумышленникам.
Так, 25 апреля в 14.00 охраной производственного объекта, расположенного на улице Антонова, были замечены двое граждан в возрасте около 40 лет. Они разбирали рельсы.
Дежурный КПП нажал тревожную сигнализацию – на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны и задержали подозреваемых. Граждане были доставлены в отдел полиции.
По факту кражи им грозит уголовная ответственность.
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