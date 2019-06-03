На Ключевой в Петрозаводске произошел пожар

Неэксплуатируемое строение горело 2 июня, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 16.45 на ул. Сусанина, 6 произошел пожар в неэксплуатируемом строении. В результате уничтожен мусор на площади 2 кв м.

Погибших и пострадавших нет.



Причина, виновный, ущерб устанавливаются.