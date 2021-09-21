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На Ключевском карьере в Петрозаводске отсыпают будущий проезд на парковку

Новости. Общество
07:00, 30 Сентября 2021
фото: Администрация Петрозаводска

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Со стороны Утюга появится две площадки, а въезд к нему закроют шлагбаумом, сообщили в администрации Петрозаводска.

На общественных территориях Петрозаводска продолжается  реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»).

В районе Каменного карьера ООО «Городской комбинат занимается отсыпкой проезда к будущему парковочному пространству для отдыхающих. Две площадки появятся со стороны Утюга. Въезд же на него будет ограничен шлагбаумом, что сделает зону на берегу безопаснее.

Еще один шлагбаум разместится выше, чтобы перекрыть проезд для возможного сброса отходов камнеобработки.

Обрыв на территории укрепят бетонными блоками.

В мэрии напомнили, что новую концепцию благоустройства определили в июне на встрече с горожанами, а в июле она прошла общественную комиссию по реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

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