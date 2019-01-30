На Кондопожской ГЭС в день 90-летия станции открыли памятник гидростроителям

Одна из старейших гидроэлектростанций России и первенец электрификации Карелии — Кондопожская ГЭС Каскада Сунских ГЭС ТГК-1 - отметила свой 90-летний юбилей 29 января.

В 1929 году пуск станции стал грандиозным событием, сопоставимым с экономическим чудом: благодаря новой энергии Кондопога превратилась в центр деревообрабатывающей и бумажной промышленности молодой Карельской республики. 90 лет спустя, в 2019 году, в честь гидростроителей был открыт монумент — так карельские энергетики отдали память героическому труду людей, которые работали в трудных условиях.

— Сегодня мы собрались на берегу реки Суна на Кондопожской ГЭС в месте зарождения карельской энергетики, чтобы вспомнить подвиг гидростроителей, которые практически вручную извлекли 626 тысяч кубометров грунта, в том числе 50 тысяч кубометров скальных пород. Тачка и лопата были основным орудием, а главным противником — тяжелые природные условия, — отметил директор филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Игорь Карцев. — Наш памятник символизирует упорный и тяжелый труд профессионалов, от надежности и слаженности работы которых зависит жизнь в карельском северном крае.

Праздничные мероприятия прошли в Кондопоге с участием сотрудников филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" и ветеранов отрасли. Фоторепортаж об этом можно посмотреть здесь.

Подробнее об истории Кондопожской ГЭС смотрите в фильме или переходите по ссылке tgc1.ru.