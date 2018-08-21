На Кукковке девушка пыталась украсть в магазине шоколад, спрятав его в детской коляске

В Петрозаводске задержали 23-летнюю девушку, которая в одном из сетевых магазинов пыталась украсть шоколад.

Как рассказали в региональном отделе Росгвардии, инцидент произошел в магазине на Кукковке в понедельник в пять часов вечера.

"Молодая петрозаводчанка пыталась похитить шоколад, спрятав его в детской коляске. 23-летняя женщина была задержана сотрудниками Петрозаводского отдела вневедомственной охраны", - рассказали в ведомстве.

Ущерб, который могло понести торговое заведение, составил почти 3 тысячи рублей.

"И это не всё, поскольку вместе со злоумышленницей в торговом зале была её подруга, которая также совершила хищение на 1700 рублей", - добавили в Росгвардии.

Обе задержанные были переданы с полицейским для дальнейшего разбирательства.