На Ладоге построят отель стоимостью более ₽2 млрд

В Лахденпохском районе Карелии построят отель стоимостью больше ₽2 млрд.
В Лахденпохском районе Карелии на берегу Ладожского озера сеть гостиниц «Национальные отели Эссет Менеджмент» совместно с корпорацией «Туризм.РФ» построят экоотель, пишет РБК.
Проект реализует ООО «ТК «Ладога», входящая в сеть «Национальные отели Эссет Менеджмент». Объем инвестиций эксперты оценивают в сумму более 2 млрд рублей.
О планах строительства сообщило издание «Новый проспект» со ссылкой на Минэкономразвития Карелии. Инвестор уже получил в аренду земельные участки общей площадью 14,5 га без торгов. Территории изначально относились к категории земель сельскохозяйственного назначения, после изменений в Генплан инвестплощадка получила категорию земель рекреационного назначения.
Отель категории четыре звезды будет рассчитан на 128 номеров. Первая очередь, как ожидается, будет состоять из 50-60 номеров.
В июне 2023 года в правительстве Карелии состоялась презентация 11 инвестпроектов. Среди них поддержку получил проект загородного рекреационно-гостиничного комплекса категории 4 звезды. Тогда в Минэке Карелии рассказали, что вместе с гостиницей проектом предусмотрено строительство водно-оздоровительного комплекса, Medical-SPA центра, предприятий общественного питания, досуговой и спортивной инфраструктуры, сообщает РБК.
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