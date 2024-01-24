На Ладоге построят отель стоимостью более ₽2 млрд

В Лахденпохском районе Карелии построят отель стоимостью больше ₽2 млрд.

В Лахденпохском районе Карелии на берегу Ладожского озера сеть гостиниц «Национальные отели Эссет Менеджмент» совместно с корпорацией «Туризм.РФ» построят экоотель, пишет РБК.

Проект реализует ООО «ТК «Ладога», входящая в сеть «Национальные отели Эссет Менеджмент». Объем инвестиций эксперты оценивают в сумму более 2 млрд рублей.

О планах строительства сообщило издание «Новый проспект» со ссылкой на Минэкономразвития Карелии. Инвестор уже получил в аренду земельные участки общей площадью 14,5 га без торгов. Территории изначально относились к категории земель сельскохозяйственного назначения, после изменений в Генплан инвестплощадка получила категорию земель рекреационного назначения.

Отель категории четыре звезды будет рассчитан на 128 номеров. Первая очередь, как ожидается, будет состоять из 50-60 номеров.



В июне 2023 года в правительстве Карелии состоялась презентация 11 инвестпроектов. Среди них поддержку получил проект загородного рекреационно-гостиничного комплекса категории 4 звезды. Тогда в Минэке Карелии рассказали, что вместе с гостиницей проектом предусмотрено строительство водно-оздоровительного комплекса, Medical-SPA центра, предприятий общественного питания, досуговой и спортивной инфраструктуры, сообщает РБК.





