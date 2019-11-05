На ЛЭП в Медвежьегорском районе установили 299 новых опор

АО "Прионежская сетевая компания" закончила подготовку энергообъектов в населенных пунктах Медвежьегорского района к предстоящей зиме.

Ремонты линий электропередачи шли в рамках выполнения "Ремонтной программы" 2019-го года хозяйственным способом.

Работы производились на 10 линиях электропередачи напряжением 0,4 кВ, которые снабжают электроэнергией потребителей в городе Медвежьегорске, в поселках Ахвенламби, Повенец, Пиндуши, Возрицы и деревне Челмужи.

В I – IV кварталах нынешнего года на линиях было заменено 299 опор и, на отдельных участках ЛЭП, смонтирован новый провод.

"Ремонты были произведены в установленные Ремонтной программой сроки и с надлежащим качеством", - уточнили в компании.

Проведенные работы значительно повысили надежность энергоснабжения населенных пунктов карельского района.

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.