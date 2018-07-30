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Новости. Общество
10:30, 30 Июля 2018

На мемориальном кладбище "Сандармох" провели субботник

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В Медвежьегорском районе 27 июля на мемориальном кладбище "Сандармох" состоялся субботник, сообщили в правительстве Карелии.

В уборке территории приняли участие представители национальных общественных объединений Республики Карелия: Общества дружбы с Эстонией "Очаг", Общества национальной культуры азербайджанцев "Одлар Юрду", Общества вайнахской культуры, Региональной национально-культурной автономии поляков "Карельская Полония", организации "Марийцы Карелии". Вместе с общественниками трудился директор Медвежьегорского районного музея Сергей Колтырин.

Участники субботника привели в порядок памятные знаки, посадили растения, почистили дорожки.

Председатель Общества вайнахской культуры Махмет Матиев отметил: "Для нас важно чтить память о погибших в различные исторические периоды истории России. Ежегодно мы принимаем участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти жертв политических репрессий, это стало традицией".

Руководитель КРОО сохранения наследия "Марийцы Карелии" Михаил Асессоров был инициатором установки в Сандармохе в 2016 году памятного знака марийцам – жертвам политических репрессий. Сегодня он также возглавляет Карельскую региональную общественную организацию "Просветительское объединение "Память", выпустил книгу "Линия жизни.

Жизненный путь человека из поколения победителей" об участнике Великой Отечественной войны Георгии Синицыне.
"Я ежегодно приезжаю на субботники в урочище Сандармох. Это не только дань памяти, но и помощь местной и региональной власти в содержании данного объекта культурного наследия", - отметил Михаил Асессоров.

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