На мемориальном кладбище "Сандармох" провели субботник

В Медвежьегорском районе 27 июля на мемориальном кладбище "Сандармох" состоялся субботник, сообщили в правительстве Карелии.

В уборке территории приняли участие представители национальных общественных объединений Республики Карелия: Общества дружбы с Эстонией "Очаг", Общества национальной культуры азербайджанцев "Одлар Юрду", Общества вайнахской культуры, Региональной национально-культурной автономии поляков "Карельская Полония", организации "Марийцы Карелии". Вместе с общественниками трудился директор Медвежьегорского районного музея Сергей Колтырин.

Участники субботника привели в порядок памятные знаки, посадили растения, почистили дорожки.

Председатель Общества вайнахской культуры Махмет Матиев отметил: "Для нас важно чтить память о погибших в различные исторические периоды истории России. Ежегодно мы принимаем участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти жертв политических репрессий, это стало традицией".

Руководитель КРОО сохранения наследия "Марийцы Карелии" Михаил Асессоров был инициатором установки в Сандармохе в 2016 году памятного знака марийцам – жертвам политических репрессий. Сегодня он также возглавляет Карельскую региональную общественную организацию "Просветительское объединение "Память", выпустил книгу "Линия жизни.

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"Я ежегодно приезжаю на субботники в урочище Сандармох. Это не только дань памяти, но и помощь местной и региональной власти в содержании данного объекта культурного наследия", - отметил Михаил Асессоров.