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На месте аварии на Белопорожской ГЭС-2 в Карелии вновь работают спасатели

Новости. Происшествия
11:35, 06 Ноября 2020
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
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Глава Карелии Артур Парфенчиков продолжает держать в курсе работ по ликвидации последствий аварии на строящихся Белопорожских ГЭС.

"На место размыва дамбы вновь выехали наши спасатели, сотрудники специализированной организации "СМАРП". После определения источника появившихся на воде маслянистых пятен, они повторно установили на реке боновые заграждения, которые не позволят распространяться остаткам нефтепродуктов дальше по воде", - сообщил Артур Парфенчиков.

По словам главы Карелии, причиной пятен стали так называемые порубочные остатки, то есть, ветки, куски стволов, строительные бруски, которые впитали в себя загрязняющие вещества и которые выделяют их при малейшем волнении воды.

Спасатели собирают их в одном месте ‒ в зоне боновых заграждений, достают, а затем обрабатывают воду абсорбентами.

Губернатор напомнил, что для контроля за ликвидацией разлива и последствий его негативного воздействия на окружающую среду в Кемский район также выехали сотрудники Управления Росприроднадзора. Совместно со специалистами лаборатории и МЧС они проводят обследование акватории. Пробы воды, взятые повторно, покажут, насколько уменьшилась концентрация вредных веществ после всех предпринятых мер.
Отбор проб был сделан в 16 точках на протяжении 40 километров по течению от Белопорожской ГЭС-2 до Кривопорожской ГЭС.

Ранее сообщалось, что вечером 24 октября на ГЭС-2 прорвало дамбу. Длина прорыва – около 20 метров. Из поврежденного трансформатора в реку Кемь вылилось 600 литров масла. На сегодняшний день ведутся работы по устранению последствий аварии, а также идет локализации и ликвидации загрязнения реки Кемь трансформаторным маслом.

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