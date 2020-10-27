890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Предприниматель Роман Гольцев: "Хаос в Петрозаводске не наступит" 6
27.10.2020 09:51
Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам 14
27.10.2020 16:13
Потолок обрушился на томограф в ковид-центре Карелии (ФОТО) 26
27.10.2020 09:19
Еще почти 100 человек заразились коронавирусом в Карелии
27.10.2020 08:53
Роспотребнадзор ввел масочный режим (СРОЧНО) 10
27.10.2020 10:40

Специалисты ликвидируют прорыв дамбы на Белопорожской ГЭС-2 в Карелии

Новости. Общество
06:40, 28 Октября 2020
фото: Правительство Карелии
Загрузка...

Во вторник, 27 октября, на место ЧП в Кемский район прибыл премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик.

Как сообщает пресс-служба правительства Карелии, во вторник на выездном совещании в Кемском районе о ситуации на месте размыва дамбы премьер-министру правительства Карелии Александру Чепику доложили представители республиканского Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, главного управления МЧС России по Карелии, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, прокуратуры, ООО "Горд Гидро".

На Белопорожских ГЭС продолжаются работы по ликвидации последствий размыва дамбы. Формируется перемычка между двумя частями дамбы и принимаются меры, чтобы не допустить возможных новых промывов.

Также было установлено, что на реке Кемь вдоль линии берега появилась тонкая пленка нефтепродуктов. Ликвидацией загрязнения занимается Карельское профессиональное спасательное формирование "СМАРП".

"По прибытии сюда мы обследовали как береговую часть, так и водную поверхность. Будут поставлены боновые заграждения, устойчивые при большом течении. Загрязнение береговой части маслом будет обработано сорбентами и другими специальными веществами", - рассказал руководитель компании "СМАРП" Евгений Кочкарев.

Боновые заграждения ставятся и для того, чтобы предотвратить утечку масла из трансформатора ГЭС-2. По заключению специалистов, трансформатор не пострадал - он полностью закрыт, и масло находится внутри. Сейчас, когда вода опустилась, появилась возможность протянуть шланг и начать выкачивать нефтепродукты.

Установить боновые заграждения и опорожнить трансформатор планируется к концу сегодняшнего дня.

Как сообщил генеральный директор ООО "Норд Гидро" Алексей Виноградов, при размыве дамбы удалось максимально сохранить оборудование ГЭС-2.

"Саму станцию транзита на Костомукшу мы спасли полностью. Дизель-генератор, в котором был достаточно большой объем солярки успели перенести на незатапливаемую поверхность. Все, что могли спасти, спасли. Из того, что пострадало, ничего нет, что невозможно восстановить".

Пробы воды на предмет загрязнения в реке Кемь взяли специалисты Росприроднадзора.

"Все меры были приняты своевременно. Ущерб для экологии удалось минимизировать. Следствие по данному вопросу будет проводить природоохранная прокуратура, - отметил премьер-министр Александр Чепик. - Правительство Карелии продолжит осуществлять контроль за ситуацией. Соответствующий доклад доводится до сведения главы региона дважды в сутки".

Несмотря на происшествие, непострадавшую ГЭС-1 планируется запустить на выработку электроэнергии в установленные сроки - на этой неделе. Такое решение поможет минимизировать объемы поступающей воды, что очень важно в сложившейся ситуации.

Напомним, вечером 24 октября на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Чиркка-Кемь, прорвало дамбу. Длина прорыва составила около 20 метров. Вода затопила нижние этажи, где находятся электрокабельные линии и вспомогательное оборудование. Пострадало и электрооборудование, которое располагалось по гребню плотины. По информации нашего источника, ущерб от ЧС составит десятки миллионов рублей. Из-за аварии пуск Белопорожских ГЭС будет перенесен как минимум на весну следующего года.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.10.2020, 15:20
Многодетным семьям предложат деньги вместо земли: разъяснения Минимущества Карелии
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
26.10.2020, 10:00
Тренды в интерьере 2020
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике
22.10.2020, 16:15
Бумажные квитанции за коммунальные услуги уходят в прошлое
27.10.2020, 16:13
Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам

Аналитика

27.10.2020 12:27
Обществоведение
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно" 3
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков считает, что пик заболеваемости COVID-19 в республике еще впереди, но это не повод для паники.
"С гражданами нужно разговаривать!" 4
27.10.2020 09:29
Кондопожский ЦБК – лидер промышленности Карелии
27.10.2020 09:00
Тренды в интерьере 2020
26.10.2020 10:00
Музей Карельского фронта, или Телега впереди лошади 13
22.10.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

27.10.2020 14:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго"
27.10.2020 12:58
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»