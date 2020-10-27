Специалисты ликвидируют прорыв дамбы на Белопорожской ГЭС-2 в Карелии

Во вторник, 27 октября, на место ЧП в Кемский район прибыл премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик.

Как сообщает пресс-служба правительства Карелии, во вторник на выездном совещании в Кемском районе о ситуации на месте размыва дамбы премьер-министру правительства Карелии Александру Чепику доложили представители республиканского Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, главного управления МЧС России по Карелии, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, прокуратуры, ООО "Горд Гидро".

На Белопорожских ГЭС продолжаются работы по ликвидации последствий размыва дамбы. Формируется перемычка между двумя частями дамбы и принимаются меры, чтобы не допустить возможных новых промывов.

Также было установлено, что на реке Кемь вдоль линии берега появилась тонкая пленка нефтепродуктов. Ликвидацией загрязнения занимается Карельское профессиональное спасательное формирование "СМАРП".

"По прибытии сюда мы обследовали как береговую часть, так и водную поверхность. Будут поставлены боновые заграждения, устойчивые при большом течении. Загрязнение береговой части маслом будет обработано сорбентами и другими специальными веществами", - рассказал руководитель компании "СМАРП" Евгений Кочкарев.

Боновые заграждения ставятся и для того, чтобы предотвратить утечку масла из трансформатора ГЭС-2. По заключению специалистов, трансформатор не пострадал - он полностью закрыт, и масло находится внутри. Сейчас, когда вода опустилась, появилась возможность протянуть шланг и начать выкачивать нефтепродукты.

Установить боновые заграждения и опорожнить трансформатор планируется к концу сегодняшнего дня.

Как сообщил генеральный директор ООО "Норд Гидро" Алексей Виноградов, при размыве дамбы удалось максимально сохранить оборудование ГЭС-2.

"Саму станцию транзита на Костомукшу мы спасли полностью. Дизель-генератор, в котором был достаточно большой объем солярки успели перенести на незатапливаемую поверхность. Все, что могли спасти, спасли. Из того, что пострадало, ничего нет, что невозможно восстановить".

Пробы воды на предмет загрязнения в реке Кемь взяли специалисты Росприроднадзора.

"Все меры были приняты своевременно. Ущерб для экологии удалось минимизировать. Следствие по данному вопросу будет проводить природоохранная прокуратура, - отметил премьер-министр Александр Чепик. - Правительство Карелии продолжит осуществлять контроль за ситуацией. Соответствующий доклад доводится до сведения главы региона дважды в сутки".

Несмотря на происшествие, непострадавшую ГЭС-1 планируется запустить на выработку электроэнергии в установленные сроки - на этой неделе. Такое решение поможет минимизировать объемы поступающей воды, что очень важно в сложившейся ситуации.

Напомним, вечером 24 октября на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Чиркка-Кемь, прорвало дамбу. Длина прорыва составила около 20 метров. Вода затопила нижние этажи, где находятся электрокабельные линии и вспомогательное оборудование. Пострадало и электрооборудование, которое располагалось по гребню плотины. По информации нашего источника, ущерб от ЧС составит десятки миллионов рублей. Из-за аварии пуск Белопорожских ГЭС будет перенесен как минимум на весну следующего года.