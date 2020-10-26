Для ликвидации прорыва дамбы на Белопорожских ГЭС установят бетонную перемычку

Параллельно усилят саму дамбу, сообщили в правительстве Карелии.

По поручению главы Карелии 26 октября премьер-министр Александр Чепик провел заседание Комиссии правительства республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Как доложил врио начальника главного управления МЧС России по Карелии Алексей Елисеев, на месте прорыва дамбы в настоящее время идет установка бетонной перемычки, которую планируется поставить к 28 октября. Параллельно укрепляют саму дамбу.

Как сообщили в правительстве, работа организована в две смены. На объекте присутствует проектировщик, представители подрядчика и заказчика. Контроль над всеми работами осуществляет Ростехнадзор.

Напомним, вечером 24 октября на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Кемь, прорвало дамбу. Длина прорыва составила около 20 метров. Вода затопила нижние этажи, где находятся электрокабельные линии и вспомогательное оборудование. Пострадало и электрооборудование, которое располагалось по гребню плотины. По информации нашего источника, ущерб от ЧС составит десятки миллионов рублей. Из-за аварии пуск Белопорожских ГЭС будет перенесен как минимум на весну следующего года.

Гендиректор компании "КСМ", которая ведет строительство электростанции, Николай Макаров в произошедшем обвинил проектную организацию. Однако, как выяснилось, проектировщики ООО "Научно-технический центр возобновляемых источников энергии" в ходе авторского надзора ранее выявляли многочисленные отступления от проектной документации со стороны строительной компании в области качества материалов и технологии производства работ.

Напомним, Белопорожские ГЭС – первый в России объект, который был профинансирован Новым банком развития, созданным странами – участницами БРИКС. Сумма инвестиций – около 12 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию объекта изначально был запланирован на июнь 2020 года. Однако не состоялся до сих пор.

Глава Карелии поручил проверить информацию местных жителей о появлении после аварии на электростанции масляных пятен на реке Кемь.