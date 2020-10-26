"При строительстве Белопорожских ГЭС наблюдались многочисленные отступления от проектной документации"

Генеральный директор ООО "НТЦ ВИЭ" Анна Терех заявила, что при строительстве Белопорожских ГЭС в Карелии генподрядчик допускал многочисленные отступления от проектной документации в области качества материалов и технологии производства работ.

Напомним, вечером 24 октября на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Кемь, прорвало дамбу. Длина прорыва составила около 20 метров. Вода затопила нижние этажи, где находятся электрокабельные линии и вспомогательное оборудование. Пострадало и электрооборудование, которое располагалось по гребню плотины. По информации нашего источника, ущерб от ЧС составит десятки миллионов рублей. Из-за аварии пуск Белопорожских ГЭС будет перенесен как минимум на весну следующего года.

Гендиректор компании "КСМ", которая ведет строительство электростанции, Николай Макаров в произошедшем обвинил проектную организацию. "На поверхности причина понятная – 99 процентов, что это ошибка проектных решений», - заявил Макаров корреспонденту "Столицы на Онего".

Однако, как выяснилось, проектировщики в ходе авторского надзора ранее выявляли многочисленные отступления от проектной документации со стороны строительной организации.

Проектирование гидроузла Белопорожсих ГЭС проводилось компанией ООО "Научно-технический центр возобновляемых источников энергии". Как рассказала нам генеральный директор компании Анна Терех, этот проект относится к разряду уникальных сооружений и получил положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России".

По словам Анны Терех, на протяжении всего периода строительства генеральный проектировщик проводил авторский надзор.

"За это время наблюдались многочисленные отступления от проектной документации в области качества материалов и технологии производства работ. На данный момент проводится расследование причин аварии. Стоит заметить, что по заключению ВНИИГ им. Веденеева, привлечённого в качестве экспертной организации, по проекту запас устойчивости грунтовой плотины принят с двойным запасом.

На основании вышеизложенного встает вопрос: на каком основании, до окончательно решения комиссии, господин Макаров публично обвиняет проектную организацию в ошибке проектирования? Возможно, чтобы отвлечь внимание от своих недоработок, упущений, ошибок, и тем самым переложить ответственность на компанию, которая все это время боролась за качество выполнения работ?".

Как пояснила Анна Терех, ООО "НТЦ ВИЭ" имеет большой опыт по проектированию гидроэлектростанций. Только в Карелии запроектировано пять малых ГЭС, две из которых успешно эксплуатируются.

Напомним, Белопорожские ГЭС – первый в России объект, который был профинансирован Новым банком развития, созданным странами – участницами БРИКС. Сумма инвестиций – около 12 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию объекта изначально был запланирован на июнь 2020 года. Однако не состоялся до сих пор.

Глава Карелии поручил проверить информацию местных жителей о появлении после аварии на электростанции масляных пятен на реке Кемь.