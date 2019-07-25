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Новости. Общество
12:31, 25 Июля 2019
фото: petrozavodsk-mo.ru

На месте "Биг Бена" в Петрозаводске установят цветник

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Модульный цветник украсит сквер Юрия Гагарина в Петрозаводске, сообщили в администрации города.

Монтаж декоративной конструкции начнется уже в августе.

Подписан контракт на благоустройство площадки в сквере Юрия Гагарина. Согласно условиям договора, заключенного с петербуржским ООО "Фронтон+", в центре зеленой зоны должен быть установлен модульный цветник, выполнено мощение территории вокруг него.

"Подрядчик также обязуется произвести демонтаж фундамента, оставшегося от ранее находящегося здесь объекта", - отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Общая стоимость запланированных работ – около полутора миллионов рублей.

Напомним, "Биг Бен" пошел под снос 28 января. Надземная часть стелы с часами была демонтирована, подземная часть – законсервирована. По сообщению администрации Петрозаводска, конструкция представляла опасность из-за деформации и трещины. Работы по договоренности с городскими властями в рамках оказания спонсорской помощи провела одна из строительных компаний города, уточнили в мэрии. Таким образом было исполнено решение суда.

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Комментарии

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zanoza
2019-07-25 12:44:30
На другое у мэрии фантазии не хватило :)
Неравнодушный
2019-07-25 12:43:04
Правильно, будет как бы элегантная могилка Биг-Бену, символу недружественного государства.
Гость
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