На месте "Биг Бена" в Петрозаводске установят цветник

Модульный цветник украсит сквер Юрия Гагарина в Петрозаводске, сообщили в администрации города.

Монтаж декоративной конструкции начнется уже в августе.

Подписан контракт на благоустройство площадки в сквере Юрия Гагарина. Согласно условиям договора, заключенного с петербуржским ООО "Фронтон+", в центре зеленой зоны должен быть установлен модульный цветник, выполнено мощение территории вокруг него.

"Подрядчик также обязуется произвести демонтаж фундамента, оставшегося от ранее находящегося здесь объекта", - отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Общая стоимость запланированных работ – около полутора миллионов рублей.

Напомним, "Биг Бен" пошел под снос 28 января. Надземная часть стелы с часами была демонтирована, подземная часть – законсервирована. По сообщению администрации Петрозаводска, конструкция представляла опасность из-за деформации и трещины. Работы по договоренности с городскими властями в рамках оказания спонсорской помощи провела одна из строительных компаний города, уточнили в мэрии. Таким образом было исполнено решение суда.