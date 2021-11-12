На месте прорыва водопровода в Петрозаводске на дороге образовался огромный провал (ФОТОФАКТ)

Коммунальная авария в Петрозаводске привела к тому, что поток воды хлынул по улице города.

Как сообщалось ранее, 11 ноября в 20.00 произошла коммунальная авария. На перекрестке в районе улиц Пархоменко и Сыктывкарская прорвало водопроводную трубу.

На месте прорыва трубы провалился асфальт, образовав огромную дыру. Рабочие перекрыли движение транспорта на перекрестке.

Напомним, что вечером 11 ноября без воды остались жители двух микрорайонов — Древлянки и Перевалки. К ночи авария была устранена.