Прорыв водопровода превратил улицу в Петрозаводске в бурлящую реку (ВИДЕО)

Коммунальная авария в Петрозаводске привела к тому, что из канализационного колодца наружу хлынул поток воды, затопивший участок улицы.

Как сообщалось ранее, авария произошла около 8 часов вечера в районе улиц Пархоменко и Сыктывкарская. Рабочие перекрыли движение транспорта на перекрестке.

Видеозапись происшествия размещена в группе «Вести — Карелия» Вконтакте.

По информации ПКС, без воды осталась часть жилых домов на Древлянке и Перевалке. На время ликвидации последствий аварии эти дома подключают к резервному водопроводу.