На минувшей неделе у одного жителя Карелии сотрудники Росгвардии изъяли оружие

Росгвардейцы за неделю проверили более 170 владельцев оружия в Карелии, сообщили в управлении Росгвардии.

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии Карелии совместно с сотрудниками МВД республики за прошедшую неделю провели 177 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Жители Карелии добровольно сдали 21 единицу оружия. Росгвардейцы составили 14 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия.

За нарушение законодательства изъята 1 единица оружия.