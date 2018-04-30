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Новости. Политика
15:50, 30 Апреля 2018

На митинг в защиту свободы интернета и мессенджера Telegram пришли более 10 тысяч человек

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В Москве более 10 тысяч человек пришли на согласованный властями митинг в защиту свободного интернета в России и мессенджера Telegram.

По данным Белого счетчика, к 15:00 московского времени на митинг пришли более 10 тысяч человек. Акция на проспекте Сахарова была согласована столичными властями. Поводом для митинга стало решение Таганского суда Москвы заблокировать в России Telegram.

"Тысячи молодых и прогрессивных людей в данный момент выступают в защиту свободы интернета в Москве. Тысячи еще продолжают подходить. Это беспрецедентно. Я горжусь тем, что родился в одной стране с этими людьми. Ваша энергия меняет мир", – прокомментировал ход акции создатель Telegram Павел Дуров на своей странице в соцсети.

Митинг закончился массовым запуском бумажных самолетиков. 

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Комментарии

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stranger
2018-04-30 18:10:15
Пришли граждане из будущей цифровой экономики о, которой говорил премьер министр г. Медведев.
Миша
2018-04-30 17:46:13
Не удаётся "пахан" рот народу закрыть,не получается 37-ой пока, слава Богу!
Бородатый
2018-04-30 16:38:50
В каждый бумажный самолётик должна быть вложена пятитысячная купюра, как это делал Дуров, развлекаясь будучи во "В контакте", иначе моленье - поддельное. Не дойдёт...
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