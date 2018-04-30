На митинг в защиту свободы интернета и мессенджера Telegram пришли более 10 тысяч человек

В Москве более 10 тысяч человек пришли на согласованный властями митинг в защиту свободного интернета в России и мессенджера Telegram.

По данным Белого счетчика, к 15:00 московского времени на митинг пришли более 10 тысяч человек. Акция на проспекте Сахарова была согласована столичными властями. Поводом для митинга стало решение Таганского суда Москвы заблокировать в России Telegram.

"Тысячи молодых и прогрессивных людей в данный момент выступают в защиту свободы интернета в Москве. Тысячи еще продолжают подходить. Это беспрецедентно. Я горжусь тем, что родился в одной стране с этими людьми. Ваша энергия меняет мир", – прокомментировал ход акции создатель Telegram Павел Дуров на своей странице в соцсети.

Митинг закончился массовым запуском бумажных самолетиков.