На могиле Юлии Началовой установили монумент

Директор Юлии Началовой показал памятник на ее могиле.

Кончина популярной певицы, ушедшей из жизни в самом рассвете сил, стала настоящим шоком для ее поклонников и близких, пишет "Узнай все".

Родные звезды, которой не стало чуть больше года назад, всегда хотели установить на ее могиле достойный монумент. В мае нынешнего года на могиле Началовой, которая покоится на Троекуровском кладбище в Москве, были начаты работы по установке надгробия. Итоги этих работ продемонстрировала подруга и пиар-агент звезды Анна Исаева.

Подруга покойной певицы отметила, что раньше никогда не делилась фотографиями с могилы Юлии. Сделать это она решила специально для поклонников певицы, которые не могут приехать в Москву. Об этом Анна рассказала у себя в инстаграме, отметив, что красивый и жизнерадостный портрет был выбран для надгробия не случайно – он показывает Началову такой, какой ее запомнили.

Редакция uznayvse.ru напоминает, что Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте 2019 года. Певице было всего 39 лет. Причиной смерти послужило заражение крови, спровоцированное раной на ноге.