890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Билет в одну сторону 2
Сегодня 11:49
Девушка из Санкт-Петербурга приехала к маме в Карелию и заразила ее коронавирусом 3
Сегодня 12:30
Во время останова Петрозаводской ТЭЦ энергетики проведут ремонт дымовой трубы и заменят участок магистральной тепловой сети 3
Сегодня 10:16
А вы пойдете голосовать по поправкам в Конституцию? (ОПРОС) 5
Сегодня 08:05
Парфенчиков рассказал, какой ремонт ждет бывший Дом культуры ОТЗ после выкупа у частника 2
Сегодня 07:50

На могиле Юлии Началовой установили монумент

Новости. Общество
21:30, 17 Июня 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
Загрузка...

Директор Юлии Началовой показал памятник на ее могиле.

Кончина популярной певицы, ушедшей из жизни в самом рассвете сил, стала настоящим шоком для ее поклонников и близких, пишет "Узнай все".

Родные звезды, которой не стало чуть больше года назад, всегда хотели установить на ее могиле достойный монумент. В мае нынешнего года на могиле Началовой, которая покоится на Троекуровском кладбище в Москве, были начаты работы по установке надгробия. Итоги этих работ продемонстрировала подруга и пиар-агент звезды Анна Исаева.


© instagram.com/isaeva.anya

Подруга покойной певицы отметила, что раньше никогда не делилась фотографиями с могилы Юлии. Сделать это она решила специально для поклонников певицы, которые не могут приехать в Москву. Об этом Анна рассказала у себя в инстаграме, отметив, что красивый и жизнерадостный портрет был выбран для надгробия не случайно – он показывает Началову такой, какой ее запомнили.

Редакция uznayvse.ru напоминает, что Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте 2019 года. Певице было всего 39 лет. Причиной смерти послужило заражение крови, спровоцированное раной на ноге.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими произошло в Карелии на ремонтируемом участке трассы
15.06.2020, 09:35
Жесткая авария произошла в Петрозаводске – пострадал мужчина (ФОТО И ВИДЕО)

Аналитика

16.06.2020 12:30
Обществоведение
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 4
Жители Петрозаводска требуют признать незаконным перевод части зеленой зоны в районе Ключевского карьера под строительство детского сада.
Нельзя просто промолчать 17
15.06.2020 13:00
Доктор с необычными трубочками 1
11.06.2020 12:40
"Люди вынуждены экономить" 11
10.06.2020 11:25
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 8
09.06.2020 14:33
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:02
Без политики
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах.
Билет в одну сторону 2
Сегодня 11:49
"Клиники на Чайкиной": анализы на COVID-19 и экспресс-тест на антитела IgM и IgG
10.06.2020 11:35
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»