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На мосту в поселке Карелии понтоны, которые стояли с XIX века, заменили сваями (ВИДЕО)

Новости. Общество
11:39, 31 Мая 2020
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В деревне Хийденсельга Питкярантского района строят новый мост, старый держался на понтонах, построенных еще в XIX веке.

В Питкярантском районе в деревне Хийденсельга завершается строительство нового моста через реку Янисйоки, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Старая переправа давно отслужила свой срок: понтоны, на которых она держалась - ровесники легендарного крейсера "Аврора", их построили еще в конце 19 века на Адмиралтейской верфи Санкт-Петербурга.

На протяжении последних лет из понтонов приходилось откачивать воду, мост опускался и отходил от дороги. А ведь это единственный путь который связывает две части поселка.

Средства на строительство нового моста выделили из регионального дорожного фонда. Он возводится на основе металлических свайных конструкций. Большая часть работ уже выполнена, в июне объект будет готов.

Это один из четырех мостов, которые будут возведены в этом году на средства республиканского дорожного фонда. Также новые переправы появятся в поселке Амбарный Лоухского района, селе Нюхча Беломорского района и поселке Волома Муезерского района.

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