На "мусорные протесты" в регионах Минприроды России ответило "горячей линией"

Федеральные власти решили до конца года открыть "горячие линии" для населения по вопросам реализации реформы ТКО.

С Нового года Россия переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. По данным федерального министерства природных ресурсов и экологии, в стране ежегодно образуется около 70 миллионов тонн ТКО, однако имеющихся мусорных полигонов хватит не более чем на шесть лет, и на некоторых территориях возможности уже исчерпаны. Как отметили в Минприроды РФ, для цивилизованного управления отходами понадобится создание новой отрасли экономики, а также вовлечение людей в раздельное накопление отходов.

До конца уходящего года министерство намерено открыть в регионах "горячие линии" для населения по вопросам реализации реформы ТКО. Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что эти линии должны работать круглосуточно – для оперативного реагирования, как на вопросы о реформе, так и на сбои в уборке мусора. Ответственным на местах за реализацию задач перехода на новую систему управления ТКО необходимо провести ревизию контейнерных площадок, проверить готовность автопарка и графики вывоза отходов, отметили в федеральном министерстве.

Напомним, что в нынешнем году по многим регионам страны прокатилась волна массовых протестов населения против утилизации на их территории мусора из крупных мегаполисов. "Мусорные протесты" дошли и до Карелии – население Пряжинского района выступило против завоза отходов из соседней Ленинградской области, а жители Кондопожского района встретили в штыки планы республиканских властей построить на территории муниципального образования крупный мусороперерабатывающий комплекс.