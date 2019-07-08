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Новости. Общество
08:10, 08 Июля 2019
фото: "ВКонтакте"/"ПАРАД СЕМЬИ в Петрозаводске"

На набережной Петрозаводска пройдет парад семьи

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В День семьи, любви и верности жителей Карелии ждет праздничное шествие, в котором примут участие молодожены, супруги со стажем, многодетные семьи.

Сегодня, 8 июля, в Петрозаводске в четвертый раз пройдет Парад семьи. Дата проведения мероприятия выбрана не случайно, ведь с 2008 года этот день отмечается в России как День семьи, любви и верности.

В праздничном шествии вдоль набережной Онежского озера примут участие молодые супруги, будущие родители, многодетные семьи, а также почтенные супруги со стажем и другие семьи. Парад семьи украсит колонна красочно оформленных колясок с малышами.

Начало Парада - в 12:00, подтверждение участия предварительно зарегистрированных семей - с 11-30 (на стойке регистрации напротив Речного вокзала недалеко от памятника Петру I ).

"Мероприятие состоится при любой погоде! Берите с собой зонтики и хорошее настроение, будем все вместе разгонять тучи улыбками, музыкой и позитивной энергией!" - пишут организаторы Парада.

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Комментарии

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Dima
2019-07-08 10:23:07
А на выходных нельзя было это сделать? С работы как уйти?
однозначно
2019-07-08 09:57:01
Регистрацию надобно по паспорту осуществлять, дабы сожители с сожительницами не просочились.
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