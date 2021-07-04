На набережной в Петрозаводске мужчина на электросамокате сбил 6-летнего ребенка – работают следователи

Следственный комитет по сообщению СМИ инициировал проверку по факту инцидента на набережной, где маленький ребенок получил травмы после наезда на него мужчины на электросамокате, сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, в воскресенье, 4 июля, на набережной Онежского озера в Петрозаводске 6-летний ребенок получил травму в результате наезда на него мужчины на электросамокате. Проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего.

Ранее в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» петрозаводчанка опубликовала пост, в котором сообщила, что ее 6-летний сын пострадал после наезда на не него электросамоката под управлением взрослым мужчиной, который не выразил сожаления по поводу случившегося и сбежал.

По словам горожанки, 4 июля вечером они семьей гуляли по набережной, и неожиданно мимо пролетела компания на электросамокатах.

«На всей скорости один из них сбивает моего ребёнка, 6 лет. Этот субъект хотел сразу скрыться с места происшествия, но общими силами неравнодушных граждан его задержали. Никакого сочувствия или раскаяния с его стороны и близко не было, в итоге он все же сбежал… Вызвали милицию, скорую, все зафиксировали. Главное у ребёнка нет сотрясения, отделались ушибами, ссадинами на голове и по телу. Ситуация ужасная, не описать словами, ездили с ребёнком в больницу и ещё новорождённый ребёнок на руках», — описала ситуацию родительница пострадавшего мальчика, желая привлечь внимание общественности к существующей проблеме.

В полиции сообщили, что звонок с информацией о пострадавшем ребенке поступил в дежурную часть МВД в 19.00 из службы «112».

Как рассказали журналисту в правоохранительных органах, самокат не является транспортным средством, поэтому данный инцидент не может считаться ДТП, поэтому наказание виновнику случившегося будет рассматриваться после получения медицинского заключения: все будет зависеть от тяжести нанесения вреда здоровью ребенка.

«Если врачи дадут заключение, что ребенок получил травмы и нанесен вред здоровью средней тяжести, то здесь ЧП будет рассматриваться в рамках уголовной статьи — причинение вреда по неосторожности».