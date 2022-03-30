На набережной в Петрозаводске образовался провал

Тротуарная плитка провалилась на набережной Варкауса в Петрозаводске, сообщили в ЕДДС города.
В минувший понедельник, 4 апреля, едина дежурно-диспетчерская служба сообщила, что на набережной Варкауса, в районе дома №29 – переулок Нобелевский, на пешеходной дорожке провалилась тротуарная плитка и образовалась яма.
Информацию передали в Управление городского хозяйства.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание