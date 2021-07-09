На набережной в Петрозаводске ограничат движение электросамокатов

Готовится проект соглашения между городской мэрией и кикшеринговыми компаниями, в котором будут оговорены зоны, закрытые для движения электросамокатов, рассказали в администрации Петрозаводска.

В пятницу, 9 июля, состоялась рабочая встреча представителей мэрии Петрозаводска с организаторами пунктов проката электросамокатов. Вопросы безопасности дорожного движения обсудили с представителями кикшеринговых компаний заместители главы администрации.

В ходе встречи участники рассмотрели проект соглашения между администрацией и сервисами аренды, в котором будут отражены правила использования средств индивидуальной мобильности на территории города.

Разработанный проект — это мера, которая призвана обеспечить безопасность всех участников дорожного движения в период сезонного использования электросамокатов и повысить туристическую привлекательность карельской столицы.

Так, соглашением будут предусмотрены требования к оборудованным стоянкам, пунктам проката, техническому состоянию электросамокатов. Также в документе пропишут ограничения скорости мобильного транспорта и обозначат зоны, на которых будет действовать запрет на движение электросамокатов. К таким зонам, например, отнесут пешеходную часть Онежской набережной.

По итогам совещания представители кикшеринговых компаний согласились с обоснованностью ограничений и выразили готовность взаимодействовать с городом в вопросах обеспечения безопасности движения.

Напомним, ранее в ходе облавы на нелегалов полиция поймала мужчину, который 4 июля ехал по набережной на электросамокате и сбил 6-летнего ребенка, а потом сбежал в места происшествия.