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На набережной в Петрозаводске ограничат движение электросамокатов

Новости. Общество
11:41, 10 Июля 2021
фото: Владимир Любарский / ВК

Готовится проект соглашения между городской мэрией и кикшеринговыми компаниями, в котором будут оговорены зоны, закрытые для движения электросамокатов, рассказали в администрации Петрозаводска.

В пятницу, 9 июля, состоялась рабочая встреча представителей мэрии Петрозаводска с организаторами пунктов проката электросамокатов. Вопросы безопасности дорожного движения обсудили с представителями кикшеринговых компаний заместители главы администрации.

В ходе встречи участники рассмотрели проект соглашения между администрацией и сервисами аренды, в котором будут отражены правила использования средств индивидуальной мобильности на территории города.

Разработанный проект — это мера, которая призвана обеспечить безопасность всех участников дорожного движения в период сезонного использования электросамокатов и повысить туристическую привлекательность карельской столицы.

Так, соглашением будут предусмотрены требования к оборудованным стоянкам, пунктам проката, техническому состоянию электросамокатов. Также в документе пропишут ограничения скорости мобильного транспорта и обозначат зоны, на которых будет действовать запрет на движение электросамокатов. К таким зонам, например, отнесут пешеходную часть Онежской набережной.

По итогам совещания представители кикшеринговых компаний согласились с обоснованностью ограничений и выразили готовность взаимодействовать с городом в вопросах обеспечения безопасности движения.

Напомним, ранее в ходе облавы на нелегалов полиция поймала мужчину, который 4 июля ехал по набережной на электросамокате и сбил 6-летнего ребенка, а потом сбежал в места происшествия.

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Комментарии

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кир
2021-07-10 11:49:38
Законы и правила для самокатчиков должны были появиться ещё до их массового нашествия. Бестолочи, - кратко резюмировал кот. Они также не были готовы к войне с немцами в 41 году.
Гость
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