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Во время облавы на нелегалов в Петрозаводске был найден мужчина, сбивший на набережной 6-летнего ребенка

Новости. Общество
13:18, 09 Июля 2021
фото: © Архив ТАСС/Питалев Илья

Полиция поймала мужчину, который 4 июля ехал по набережной на электросамокате и сбил 6-летнего ребенка, а потом сбежал в места происшествия.

Как сообщили в МВД Карелии, в течение недели на территории республики проводится федеральная комплексная оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2021». В ее проведении задействованы сотрудники Управления по вопросам миграции МВД Карелии, подразделений полиции, а также иных правоохранительных ведомств.

За первые дни операции выявлено более 30 нарушений миграционного законодательства.

Так, сотрудниками МВД совместно с коллегами из республиканского ФСБ установлен иностранный гражданин, который работал в Петрозаводске без патента. 22-летний уроженец одного из государств Закавказья привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей. Проводится проверка в отношении работодателя.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что именно этот мужчина 4 июля на улице Федосовой сбил на самокате ребенка и скрылся с места происшествия. По данному факту в отношении иностранного гражданина составлены протоколы об административных правонарушениях. Окончательное решение о виновности примет суд.

Напомним, 4 июля на набережной Онежского озера в Петрозаводске 6-летний ребенок получил травму в результате наезда на него мужчины на электросамокате. На основании публикаций СМИ Следком начал проверку данного происшествия.

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Комментарии

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наташка
2021-07-09 14:18:27
Це не эуропеец
кир
2021-07-09 14:12:35
О смуглых или хорошо, или ничего, - сказал кот.
Ирина Соколова
2021-07-09 13:24:52
"Сбежал в места происшествия". Это как?
Гость
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