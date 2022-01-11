На набережной Варкауса в Петрозаводске тлеет торф (ВИДЕО)

На место ЧП собираются выехать сотрудники МЧС и администрации Петрозаводске, сообщил глава города Владимир Любарский.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский написал, что в группе Октябрьского района он увидел публикацию горожанки, которая сообщила, что на набережной Варкауса, на берегу Онежского озера напротив домов №27 и №29, если идти по тропинке между двумя автосервисами, потом направо, постоянно тлеет что-то, гарь, дым.

«Летом там гуляла, думала, что ночью пьяные отдыхающие бросили угли - тушила водой из озера, как могла. Но сегодня увидела снова, всё продолжается! Пытались закидывать снегом - результата нет. Но что-то ведь надо делать», - написала девушка и опубликовала видео с места ЧП.

Прочитав сообщение, Владимир Любарский осмотрел место происшествия.

«По предварительной информации, недалеко от автосервиса на набережной Варкауса тлеет торф. Утром 12 января сотрудники МЧС совместно со специалистами администрации проведут необходимые мероприятия по тушению», - заверил Любарский.