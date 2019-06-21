На нескольких улицах Петрозаводска не будет электричества

В Соломенном временно отключат электричество, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В период с 24 по 28 июня с 10.00 до 16.00 планируется отключение электроэнергии на улицах Пришвина и Прибрежная.

24 и 25 июня с 10.00 до 16.00 электричество временно отключат также на улицах Садовая, Лесопильная, Пролетарская и Приозерная.

Отключение электроэнергии в жилом районе Соломенное будет осуществляться в связи с производством работ на объектах электросетевого хозяйства