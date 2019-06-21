На нескольких улицах Петрозаводска не будет электричества

Новости по теме
Загрузка...
В Соломенном временно отключат электричество, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В период с 24 по 28 июня с 10.00 до 16.00 планируется отключение электроэнергии на улицах Пришвина и Прибрежная.
24 и 25 июня с 10.00 до 16.00 электричество временно отключат также на улицах Садовая, Лесопильная, Пролетарская и Приозерная.
Отключение электроэнергии в жилом районе Соломенное будет осуществляться в связи с производством работ на объектах электросетевого хозяйства
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
16.06.2019, 17:57
17.06.2019, 07:15
16.06.2019, 09:01
18.06.2019, 12:46
17.06.2019, 13:37
Аналитика
Сегодня 15:02
Капитал
Санаторию "Марциальные воды" грозит банкротство на фоне растущих финансово-хозяйственных проблем, нарушений и обысков ФСБ.
20.06.2019 16:22
20.06.2019 09:15
17.06.2019 15:23
17.06.2019 13:37
Чтиво
Сегодня 13:23
Личное мнение
Замена политического лидера в современной России – это, как правило, недемократический трансфер, и в регионах, и на уровне всей страны.
13.06.2019 10:56
11.06.2019 14:31
Медиа
16.06.2019 17:58
Опрос
Поддерживаете ли вы идею установить стелу воинской славы вместо Дерева дружбы?
Комментарии