На нескольких улицах Петрозаводска произошли пожары

Огонь уничтожил около 40 кв м мусора, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Пожары произошли 10 июня.

В 9.40 горел мусор на ул. Энтузиастов, у д.13. Уничтожено 10 кв м.

В 13.29 на ул. Логмозерской, напротив д. 13 произошел пожар на открытой территории на площади 10 кв м. На ул. Онежской Флотилии, у д.1 в 14.41 также сгорело 10 кв м мусора.

В 21.00 на ул. Сусанина, 6 огонь уничтожил 5 кв м мусора.

Причины, виновные устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.