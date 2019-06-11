На нескольких улицах Петрозаводска произошли пожары

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Огонь уничтожил около 40 кв м мусора, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
Пожары произошли 10 июня.
В 9.40 горел мусор на ул. Энтузиастов, у д.13. Уничтожено 10 кв м.
В 13.29 на ул. Логмозерской, напротив д. 13 произошел пожар на открытой территории на площади 10 кв м. На ул. Онежской Флотилии, у д.1 в 14.41 также сгорело 10 кв м мусора.
В 21.00 на ул. Сусанина, 6 огонь уничтожил 5 кв м мусора.
Причины, виновные устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
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