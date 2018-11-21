На нескольких улицах Петрозаводска запретят парковку

В декабре изменится организация движения по нескольким улицам на Древлянке, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 10 декабря будет запрещена остановка транспортных средств в Скандинавском проезде, на улицах Оборонной и Новоселов с установкой соответствующих дорожных знаков 3.27 "Остановка запрещена", 8.24 "Работает эвакуатор".