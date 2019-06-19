На оборудование мест для инвалидов работодателям Карелии дадут 500 тысяч рублей

В Карелии увеличили субсидию на оборудование рабочих мест для инвалидов, сообщает региональное правительство.

Теперь работодатель может получить до 500 тыс. рублей не только для приобретения оборудования, необходимого для трудоустройства инвалидов, но и для создания инфраструктуры, включая оборудование пандусов и подъемников. Ранее сумма субсидии составляла 100 тыс. рублей.

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