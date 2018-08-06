На образование чиновников потратят миллионы

Правительство потратит 112,7 миллиона рублей на дополнительное образование российских чиновников из разных ведомств.

Всего обучение пройдет 15,7 тысячи человек. Самая большая квота у Федерального казначейства — 3327 сотрудников. От Роспотребнадзора — 1500 человек, Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — 1358, Федеральной налоговой службы (ФНС) — 1322, Судебного департамента при Верховном суде — 1064 человека, пишет "Лента.ру".

Администрация президента отправит на профессиональную переподготовку 105 сотрудников, аппарат правительства — 59.

Чиновников будут обучать трем дисциплинам: организации мобилизационной подготовки в федеральных госорганах (72 часа), информационной безопасности (до 590 часов), защите государственной тайны (72 часа).

Отмечается, что средства, которые будут потрачены на допобразование сотрудников, предусмотрены в бюджете на 2018 год в качестве ассигнования конкретным ведомствам.