На обустройство Петрозаводска выделят около 90 млн рублей

Размер субсидии на обустройство общественных и дворовых территорий города превысит прошлогодний показатель в три раза, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На реализацию в столице Карелии приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" из федерального и республиканского бюджетов поступят более 84 миллионов рублей.

С учетом софинансирования из муниципального бюджета общий размер суммы составит около 90 миллионов рублей.

"В ближайшее время представители общественности и специалисты Администрации определят список территорий для обустройства. Среди трех проектов, благоустройство которых уже предусмотрено, Аллея Отцов на Ключевой, парк Беличий остров и Березовая аллея. Скорее всего, будут обустроены и другие общественные территории", – рассказала начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.