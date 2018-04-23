На одно место руководителя в Карелии претендует в среднем по 11 человек

По теме
Загрузка...
Конкуренция среди претендентов на руководящие должности в организациях Карелии вдвое превышает оптимальный уровень.
Об этом говорят результаты исследования рекрутинговой компании HeadHunter.
На одну вакансию руководителя в Карелии претендуют 11 кандидатов при оптимальном уровне 5 кандидатов на место.
При этом число вакансии в категории "Высший менеджмент" в марте сократилось на 2% по сравнению с прошлым годом.
Подробнее о требовании к кандидатам и о ситуации с трудоустройством читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
17.04.2018, 15:13
18.04.2018, 12:25
18.04.2018, 15:16
16.04.2018, 17:06
Аналитика
Сегодня 11:16
Расследование
С наступлением весны петрозаводчане по традиции столкнулись с одной из главных российских проблем – плохими дорогами.
19.04.2018 13:51
18.04.2018 15:16
17.04.2018 12:23
17.04.2018 10:58
Чтиво
Сегодня 10:18
Личное мнение
Если не случится большой войны, то через два месяца весь мир будет жить только одним – футболом.
19.04.2018 10:29
19.04.2018 08:52
17.04.2018 10:04
Медиа
17.04.2018 16:51
Опрос
Нужно ли переименовать улицу Халтурина в Петрозаводске?
Комментарии