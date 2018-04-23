На одно место руководителя в Карелии претендует в среднем по 11 человек

Конкуренция среди претендентов на руководящие должности в организациях Карелии вдвое превышает оптимальный уровень.

Об этом говорят результаты исследования рекрутинговой компании HeadHunter.

На одну вакансию руководителя в Карелии претендуют 11 кандидатов при оптимальном уровне 5 кандидатов на место.

При этом число вакансии в категории "Высший менеджмент" в марте сократилось на 2% по сравнению с прошлым годом.

Подробнее о требовании к кандидатам и о ситуации с трудоустройством читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".