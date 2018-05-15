На одной из старейших гидроэлектростанций Карелии завершился капитальный ремонт

На Кондопожской ГЭС ПАО "ТГК-1" завершился капитальный ремонт гидроагрегата №2.

В рамках проекта произведен большой объем сверхтиповых работ: ремонт бетона отводящей трубы с частичным восстановлением ее облицовки, бетона спиральной камеры и камеры рабочего колеса. Специализированная подрядная организация обследовала металл статора генератора и провела его полную переклиновку.

- Ремонт оборудования повысит надежность работы станции. После завершения комплексных испытаний гидроагрегат был введен в эксплуатацию, - отметил главный инженер филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Роман Картошкин.

Ремонтная программа "ТГК-1" направлена на обеспечение бесперебойной работы оборудования, улучшение эффективности эксплуатации электростанций и повышение экологической безопасности производства.